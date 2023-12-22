В ЕАО произошел взрыв газа в жилом доме

В результате ЧП в несущих стенах появились трещины

ТАСС, 22 декабря. Взрыв газо-воздушной смеси произошел в трехэтажном доме села Аур Еврейской автономной области (ЕАО). В результате происшествия выбиты окна и двери, в несущих стенах появились трещины, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В 06:50 (23:50 мск в четверг) в оперативную дежурную смену МЧС России по Еврейской автономной области поступило сообщение о том, что по улице Вокзальная, 3 в селе Аур Смидовичского района произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. Хлопок произошел в первом подъезде в квартире на третьем этаже трехэтажного четырехподъездного дома. <…> В результате происшествия выбило окна и двери, несущие и капитальные стены в трещинах, дом от газа отключен", - говорится в сообщении.

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, получила легкий вред здоровью. Она находится у соседей, жильцы дома не эвакуировались, погибших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части, оперативная группа МЧС России, представители районной администрации, силовых ведомств и медики. Всего привлечено 30 человек. В настоящий момент прорабатывается вопрос об обследовании дома на безопасность дальнейшего проживания граждан.