В Приморье привлекли к ответственности родителей школьников, издевавшихся над сверстником

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция привлекла к административной ответственности родителей двух 14-летних подростков, избивших и унизивших сверстника в Уссурийске, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Ранее в местных телеграм-каналах распространилось видео, снятое самими участниками издевательств. На нем школьник избивает кулаками другого мальчика, который потом стоит на коленях и повторяет за автором видео оскорбления в отношении себя.

"Приморские полицейские оперативно установили 14-летних подростков, принявших участие в конфликте, произошедшем в Уссурийске. Родителей несовершеннолетних правонарушителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по участникам конфликта направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю ведет доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).