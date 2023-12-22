На севере Индии в столкновении с боевиками погибли минимум пять военнослужащих

Еще двое солдат были тяжело ранены

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять индийских военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения за последние сутки при нападении террористов на армейский патруль в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Как сообщает информационное агентство Press Trust of India, боестолкновение продолжается с четверга в округе Пунч.

По данным Минобороны Индии, автомобили, перевозившие военных, были атакованы боевиками. Ответственность за атаку взяла на себя экстремистская организация, связанная с террористической группировкой "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ).

Операция по прочесыванию местности и поиску террористов будет продолжена, сообщил журналистам представитель Минобороны.