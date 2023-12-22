В Приамурье гендиректор частной компании при ремонте школы похитил свыше 2,5 млн рублей

Уголовное дело направили в суд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор частной компании в Амурской области пойдет под суд по уголовному делу о похищении бюджетных средств на сумму более 2,4 млн рублей при ремонте школы в Благовещенском округе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Благовещенским межрайонным Следственным отделом Следственного управления СК РФ по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора ООО в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд.

Установлено, что в 2022 году обвиняемый в обход установленных конкурсных процедур, злоупотребляя доверием, заключил с директором школы села Гродеково Благовещенского округа несколько договоров на поставку стройматериалов для капремонта школы по завышенным ценам. Счета на оплату этих материалов были подписаны без фактического поступления товара в адрес школы. В результате обвиняемый поставил дешевые материалы, которые не отвечали условиям контрактов, и получил за них полную стоимость - более 2,5 млн рублей.

В целях обеспечения исполнения приговора суд по ходатайству следователя наложил арест на автомобиль, принадлежащий подследственному, стоимостью более 3 млн рублей.

Ранее приговором Благовещенского городского суда директор школы села Гродеково признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ей назначено наказание в виде штрафа.