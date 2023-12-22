В Подмосковье один человек погиб в ДТП с пожаром

Грузовой автомобиль Volvo столкнулся с автомашиной "Газель", после чего последняя загорелась

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Грузовик в Подмосковье выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью", которая загорелась после ДТП, в результате один человек погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 06:20 на 1-м км автодороги А-107 около села Сынково. "По предварительной информации, грузовой автомобиль марки Volvo совершил встречное столкновение с автомашиной "Газель", после чего последняя загорелась. В результате ДТП один из водителей погиб", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.