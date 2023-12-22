В Южной Корее автобус въехал в толпу

По сведениям агентства Yonhap, погиб один человек

СЕУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус въехал в толпу рядом с остановкой общественного транспорта в Сувоне. Как сообщает агентство Yonhap, погиб 1 человек, еще 11 пострадали.

ДТП произошло рядом с оживленным транспортным узлом, где происходит пересадка со станции метро "Сувон" на автобусы. Три человека получили серьезные травмы, состояние остальных восьми пострадавших пока не уточнено, указывает агентство.

Yonhap приводит предположение, что ДТП могло быть связано с резким похолоданием и обледенением дороги, но подчеркивает, что причины в настоящее время неизвестны. Полиция и экстренные службы проведут расследование.

В правоохранительных органах отметили, что водитель автобуса не был пьян. "Водитель был сильно шокирован и не смог дать показания. Он тоже получил травмы, его отправили в больницу. Причина инцидента [на данный момент] не установлена", - рассказал полицейский.