В Липецке устранили аварию на трубопроводе

Без отопления ранее оставались 87 многоквартирных домов

ТАСС, 22 декабря. Аварийные бригады устранили в Липецке аварию на трубопроводе диаметром 508 мм, из-за которой отключили отопление и горячую воду в 87 многоквартирных домах. Об этом сообщила на своей странице во "ВКонтакте" пресс-служба Липецкого филиала АО "Квадра".

"Наши специалисты завершили ремонтные работы на участке по ул. Космонавтов и приступили к заполнению сети теплоносителем и возобновлению подачи горячей воды и отопления во все ранее отключенные дома", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Липецкого филиала АО "Квадра", в Липецке произошла аварийная ситуация на трубопроводе диаметром 508 мм, для устранения повреждения горячую воду и тепло отключили в 87 многоквартирных домах на улицах Космонавтов, Загородная, Филипченко, Звездная, 9 микрорайон.

По данным ГУ МЧС по Липецкой области, в ночь на 22 декабря температура воздуха составила от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0-5 градусов, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, туман.