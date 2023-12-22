В Оренбуржье при столкновении четырех машин на трассе погибли два человека

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения четырех машин, в том числе грузовой, на трассе в Оренбургской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение об аварии на трассе Оренбург - Илек в районе села Городище поступило дежурному в пятницу утром. "Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и одна грузовая машина "Камаз". <...> В результате ДТП погибли два человека, водитель и пассажир легкового автомобиля Kia Ceed", - сообщили в управлении, добавив, что специалисты извлекли тела погибших из машины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.