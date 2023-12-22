Андрей Фролов обвиняется в пособничестве в растрате, которое связано с его предыдущим местом работы в МЧС

ТАСС, 22 декабря. Центральный районный суд в Новосибирске арестовал руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова, обвиняемого в пособничестве в растрате, которое связано с его предыдущим местом работы в МЧС, сообщил ТАСС адвокат Фролова Иван Рассолов.

"Фролов обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении и растрате в особо крупном размере). Сумма по его эпизоду составляет 552 562 рублей. Указанный ущерб на сегодняшний день полностью погашен. Наш подзащитный помещен под стражу Центральным районным судом Новосибирска до 6 февраля. Постановление о заключении под стражу нами обжаловано, будем добиваться изменения меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Рассолов уточнил, что обвинения связаны с предыдущим местом работы Фролова в специальном управлении МЧС России в городе Бийске Алтайского края в период с 2013 по 2018 год. Основным обвиняемым по делу проходит бывший экс-руководитель специального управления МЧС в Бийске Виктор Великодный.

Андрей Фролов работает руководителем Южно-Сибирского управления Росприроднадзора с 2023 года. Согласно сайту Росприроднадзора, с 1993 по 2022 год он служил в правоохранительных и налоговых органах РФ. С июня 2022 года по сентябрь 2022 года занимал должность начальника отдела государственного экологического надзора по Кемеровской области - Кузбассу, был заместителем руководителя.