В Самаре район с населением в 30 тыс. человек остался без холодной воды из-за аварии

Ориентировочное время восстановления подачи водоснабжения - 18:00 мск

ТАСС, 22 декабря. Отключение холодного водоснабжения произошло в Самарском районе Самары, в котором проживают около 30 тыс. человек, из-за аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале районной администрации.

"В связи с аварийной ситуацией на инженерных сетях ООО "СКС" произошло отключение холодного водоснабжения по всему району. В настоящее время ведутся работы по восстановлению системы водоснабжения", - отмечается в сообщении.

Ориентировочное время подачи водоснабжения - 19:00 (18:00 мск) 22 декабря. Как сообщили в администрации района, организован подвоз питьевой воды.

В Самарском районе, который расположен в юго-западной части Самары, проживает около 30 тыс. человек. Здесь расположены основные достопримечательности города, включая главную пешеходную улицу - Ленинградскую, набережную Волги, Самарский художественный музей, филармонию.