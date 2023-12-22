В кадетском корпусе под Красноярском курсант ранил одноклассника

Прокуратура начала проверку

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Кадет из Кедрового кадетского корпуса под Красноярском ранил из пневматической винтовки своего одноклассника. Прокуратура Красноярского края начала проверку, сообщили в ведомстве.

В социальных сетях Красноярска появилось видео, где курсант Кедрового кадетского училища в Емельяновском районе ранил другого учащегося из пневматической винтовки. "Прокуратура края организовала комплексную проверку в Кедровом кадетском корпусе. По предварительным данным, <...> учащиеся 11-го класса самовольно взяли из кабинета воспитателя пневматическую винтовку и устроили из нее стрельбу в спальном расположении роты. В результате одного из выстрелов пострадал одноклассник, пуля попала в область левых ребер. Пострадавшему оказана первая помощь. О случившемся кадеты никому не докладывали и утаили этот факт", - говорится в сообщении.

Прокуратура края также выясняет обстоятельства другого случая, произошедшего в Кедровом кадетском училище. "Накануне в социальных сетях опубликованы сведения о нарушении прав учащихся краевого бюджетного общеобразовательного учреждения в Емельяновском районе. [На видео] старшие воспитанники вытирают доску пятиклассником, сообщается о периодическом избиении младшеклассников", - пояснили в ведомстве.

Прокуратура установит причины и условия произошедшего. "На контроле находится процессуальная проверка следственного органа, пневматическая винтовка изъята. В настоящее время в кадетском корпусе работают сотрудники прокуратуры", - отметили в прокуратуре.

Кедровый кадетский корпус находится в поселке Кедровый под Красноярском. Создан корпус в 2002 году на базе расформированной 36-й Венской Краснознаменной ракетной дивизии.