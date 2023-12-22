В массовых ДТП на трассе под Нижним Новгородом пострадали шесть человек

Аварии произошли в районе села Ближнее Борисово

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Два ДТП с участием 14 транспортных средств произошло на трассе под Нижним Новгородом, в результате аварий, по предварительной информации, пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Аварии произошли на 17-м км дороги Нижний Новгород - Саратов около села Ближнее Борисово. В первом ДТП столкнулись рейсовый автобус, грузовой автомобиль и восемь легковых машин, во втором - четыре единицы техники, из них один грузовой автомобиль. "По имеющейся на данный момент предварительной информации, пострадали шесть человек, погибших нет", - сообщили в пресс-службе.