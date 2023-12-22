В Подмосковье возбудили дело о диверсии после поджога релейного шкафа на желдороге

Задержанные пояснили, что на диверсию они решились за денежное вознаграждение

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии после поджога релейного шкафа на железной дороге в Московской области, задержаны двое несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в отношении двоих молодых людей 2005 и 2006 годов рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 13 декабря несовершеннолетний со знакомым, находясь на 320-м км перегона железнодорожных станций Михнево - Усады Павелецкого направления Московской железной дороги, совершили поджог релейного шкафа. Они действовали по предварительному сговору и получали указания в мессенджере.

"Следователем СК организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении противоправных действий. Вину признали и раскаялись", - заключили в СК.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в результате поджога содержимое релейного шкафа выгорело полностью. Задержаны подростки в результате оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили столичные транспортные полицейские во взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области. Как пояснили задержанные, на диверсию они решились за денежное вознаграждение.