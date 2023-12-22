В Перми задержали преступную группу, сбывавшую незарегистрированные лекарства

Одного из участников заключили под стражу

ПЕРМЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Участников преступной группы, занимающейся сбытом незарегистрированных лекарств в нескольких регионах России, задержали в Перми. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

"В городе Перми пресечена деятельность участников преступной группы, организовавших незаконный сбыт лекарственных средств в нескольких регионах. <…> Следователи СК совместно с сотрудниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю, выявившими преступную группу, при поддержке бойцов спецназа "Гром" в Перми, Уфе и поселке Новофедоровка Республики Крым, провели обыски в жилых помещениях фигурантов уголовного дела и изъяли лекарственные средства, электронные носители информации и документацию, интересующую следствие", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении задержанных расследуется по п. "а" ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств, совершенное организованной группой). Установлено, что с 2020 года жители Перми, действуя организованной группой, незаконно ввозили на территорию РФ и сбывали более 20 наименований незарегистрированных лекарственных средств. Участники группы, находясь в Перми, Уфе и одном из населенных пунктов Крыма, приобретали за пределами РФ и ввозили в страну лекарства, произведенные в иностранном государстве. Через несколько сайтов в интернете они сбывали препараты в некоторых регионах России. Стоимость лекарств составляла от 1,5 тыс. до 11 тыс. рублей.

Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще троим - в виде домашнего ареста. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.