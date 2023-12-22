В Забайкалье два таможенника получили 4 и 4,5 года колонии за контрабанду черной икры

Общая стоимость ввезенных товаров составила более 16 млн рублей, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре

ТАСС, 22 декабря. Забайкальский районный суд признал двух сотрудников таможенного органа виновными в пособничестве в контрабанде черной икры и превышении полномочий, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Они приговорены к 4 годам и 4,5 года колонии общего режима.

"Забайкальским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении двух бывших должностных лиц таможенного органа. Оба признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (пособничество в перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2019 году группа лиц, куда вошли таможенники, а также граждане КНР и РФ, организовали контрабандные поставки из Китая в России через многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск товаров народного потребления и черной икры рыб осетровых пород. В результате преступных действий минуя таможенный контроль были ввезены товары народного потребления и более 430 кг черной икры стоимостью более 16 млн рублей.

Осужденный на 4,5 года лишения свободы лишен специального звания капитана таможенной службы, второй осужденный лишен специального звания лейтенанта таможенной службы, сообщила прокуратура.