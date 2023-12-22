В Петрозаводске более 50 домов отключили от отопления для устранения аварии

Восстановить теплоснабжение планируют в течение дня

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 декабря. /ТАСС/. Более 50 домов в Петрозаводске отключили от отопления и горячей воды из-за аварии на сетях инженерно-технического обеспечения, сообщили в группе "ЕДДС Петрозаводска" во "ВКонтакте".

"09:20. Отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения. <...> Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ПКС-Тепловые сети", - сказано в сообщении.

Под отключения попали дома на улицах Коммунистов, Луначарского, Правды, Волховская, Перттунена, набережной Гюллинга и проспекте Александра Невского. Устранить аварию планируют в течение дня.

По данным карельского гидрометцентра на 10:00 мск, температура в Петрозаводске составляет минус 1,9 градуса. Ветер восточный со скоростью 2,3 м/c, влажность - 88%.