Число погибших при взрыве бензинохранилища в Нагорном Карабахе выросло до 218

В СК Армении сообщили о 120 пострадавших

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате взрыва бензинохранилища в Нагорном Карабахе увеличилось до 218, сообщило Общественного телевидения Армении со ссылкой на Следственный комитет (СК) республики.

"По последним данным СК, в результате взрыва склада бензина в Нагорном Карабахе 218 граждан погибли и 120 получили ранения. В комитете уточнили, что взрыв произошел на закрытой территории, где находились 42 тыс. литров бензина", - говорится в репортаже телеканала.

25 сентября вечером на бензохранилище вблизи трассы Степанакерт - Аскеран произошел взрыв бензинохранилища.