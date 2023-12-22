Автора сериала Mr. Freeman оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Павел Мунтян с начала СВО выступил в поддержку Украины

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом) оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье о дискредитации армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хорошевского суда Москвы, который вынес данное решение.

"Суд признал виновным Мунтяна по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сказали в суде.

Мунтян с начала СВО выступил в поддержку Украины и запустил фонд, собиравший деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания, а также запуск мастерских по пошиву бронежилетов для ВСУ. Он находится за пределами России.

В отношении него возбуждено также уголовное дело по статье по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).