В Ингушетии объявили штормовое предупреждение

На территории региона ожидается ветер с порывами до 38 м/с

ТАСС, 22 декабря. Штормовое предупреждение объявлено в Ингушетии на 23-25 декабря из-за ожидающегося сильного ветра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"Утром и до конца суток 23 декабря, в течение суток 24 декабря и ночью 25 декабря в предгорных и горных районах Ингушетии ожидается очень сильный ветер южной четверти 30-32 м/с, в горных районах выше 1 000 м - до 35 м/с, в высокогорье - до 38 м/с", - сообщается на сайте регионального управления ведомства.

МЧС просит жителей республики не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках. "Во время сильного ветра держаться подальше от легких металлических конструкций, не парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями. Отправляясь в дорогу, учитывайте прогноз погоды, выезжая на автодорогу - соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - рекомендует региональное управление МЧС.