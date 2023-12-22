Суд продлил арест бывшего и.о. зампреда правительства Забайкалья за мошенничество

Мера пресечения продлена до 27 февраля 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд продлил до 27 февраля арест бывшего и. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края Игорю Дубровина по делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда. 16 декабря суд арестовал Дубровина до 23 декабря.

"Дубровину продлен срок содержания под стражей по 27 февраля", - сказала собеседница агентства.

Ранее следователи ГУ МВД России по Свердловской области задержали фигуранта дела в Чите в порядке ст. 91 УПК РФ. Самолетом он был доставлен в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По месту его жительства и работы были проведены обыски. По сведениям начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, чиновник подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере в тот момент, когда работал в Екатеринбурге.

До этого на официальном портале Забайкальского края появилось сообщение, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Игорь Дубровин освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему".