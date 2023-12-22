В Петербурге таможенники выявили 100 кг кокаина в контейнерах с бананами

Два уголовных дела переданы в следственные подразделения МВД России на транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Таможенники Северо-Западного управления совместно с коллегами из УФСБ по Петербургу и Ленинградской области обнаружили в контейнерах с бананами в морском порту Санкт-Петербурга более 100 кг кокаина, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Сотрудники Балтийской и Северо-Западной оперативной таможен совместно со службой экономической безопасности управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили два факта контрабанды кокаина общим весом более 100 кг", - рассказали в пресс-службе.

В контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии в порт Санкт-Петербурга, в технологических полостях рефрижераторной установки таможенники обнаружили 100 идентичных брикетов в полимерной пленке коричневого цвета. Исследование содержимого брикетов показало, что изъятое вещество - кокаин.

В настоящее время два уголовных дела, возбужденных по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере), переданы в следственные подразделения МВД России на транспорте.