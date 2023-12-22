Житель Кубани пытался сдать в пункт приема металлолома авиабомбу времен войны

Мужчина перепутал ее с огнетушителем

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Житель станицы Холмской в Краснодарском крае нашел в лесу осколочно-фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны и, перепутав ее с огнетушителем, пытался сдать в пункт приема металлолома. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, отметив, что боеприпас уничтожен.

"В лесу около станицы Холмской мужчина обнаружил предмет со следами коррозии. Решив, что это старый огнетушитель, он принес его в пункт приема металла. Приемщики, заподозрив неладное, обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты ОМОН "Шторм-Юг" (на транспорте) идентифицировали находку как осколочно-фугасную авиационную бомбу АО-10сч периода Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боеприпас вывезли в карьер, он уничтожен взрывотехниками Росгвардии с соблюдением необходимых мер безопасности. В общей сложности за 10 дней сотрудники ведомства уничтожили 14 обнаруженных в крае различных боеприпасов времен войны.