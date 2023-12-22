На Урале многодетная мать выбросила новорожденного в сугроб

Возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту покушения на убийство новорожденного возбуждено в Свердловской области после того, как мать двоих детей выбросила в сугроб своего третьего новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Верхняя Салда СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, 1996 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). По данным следствия, на территории дачного участка в ЗАТО поселок Свободный женщина пыталась убить своего новорожденного ребенка сразу после родов, оставив его в сугробе", - говорится в сообщении с утончением, что у женщины уже было двое детей 2019 и 2021 годов рождения.

По сведениям начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, женщину с новорожденным ребенком обнаружил ее свекор. Он дал ей простыню и ушел вызывать медиков. После того, как мужчина вернулся к невестке, то обнаружил ее уже без ребенка. Новорожденный находился в сугробе, примерно в 10 м от бани, присыпанный снегом. "И новорожденного, и его мать сначала госпитализировали в местную больницу, а через пару часов для оказания более квалифицированной помощи обоим доставили в разные клиники соседнего города Нижнего Тагила. Малыш с переохлаждением помещен в реанимацию", - добавил Горелых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что, по имеющейся информации, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. По факту инцидента организована проверка.

Ранее в Свердловской области произошел аналогичный случай, двадцатилетняя жительница Екатеринбурга выкинула в пакете новорожденного ребенка на улицу в мороз.