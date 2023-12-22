СК заочно предъявил обвинения экс-членам СНБ Украины за решения о начале АТО на Донбассе

Как отметили в ведомстве, в период с 2014 по 2019 год в результате их преступных действий ранены и погибли свыше 2 тыс. человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения бывшим членам СНБ Украины за преступные решения о начале антитеррористической операции на Донбассе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Заочно предъявлены обвинения бывшим членам СНБ Украины - министру юстиции Павлу Петренко, первому вице-премьер-министру Виталию Яреме, принимавшим преступные решения о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в период с 2014 по 2019 год в результате их преступных действий ранены и погибли свыше 2 тыс. человек, в том числе 56 детей, повреждено более 450 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

Кроме того, отметили в СК, следователи продолжают работу по выявлению и расследованию уголовных дел в отношении иностранных наемников. "Так, установлены два выходца из Грузии, Георгий Гоглидзе и Георгий Чубитидзе, которые прибыли на Украину и стали участвовать в боевых действиях на стороне ВФУ [вооруженные формирования Украины] . В отношении указанных лиц организован комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий", - сказали в СК.