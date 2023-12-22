Сумму арестованного имущества красноярского экс-депутата увеличили до 1,5 млрд рублей

Бывший региональный парламентарий Роман Гольдман находится в федеральном розыске

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция провела дополнительные обыски у сотрудников компаний и родственников экс-депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана, подозреваемого по делу о мошенничестве. Общая сумма наложенного ареста на имущество составила более 1,5 млрд рублей, сообщает региональный главк МВД.

"Полицейскими проведены дополнительные обысковые мероприятия в отношении сотрудников группы компаний и родственников подозреваемого, а также на заимке в Манском районе. В суды Красноярска направлены материалы о наложении ареста на имущество, а именно спецтехнику, на сумму более 700 млн рублей. Общая сумма наложенного ареста составляет более 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Гольдмана, который был депутатом заксобрания региона с 2011 года, досрочно лишили полномочий 23 ноября по уголовному делу о небрежном хранении оружия. Ранее суд установил, что в июле 2022 года Гольдман не исключил доступ посторонних лиц к карабину "Сайга-410К" и не менее пяти патронам к нему, которые хранил в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил его к штрафу в 90 тыс. рублей по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем гибель человека.

Согласно данным системы СПАРК, холдинг Гольдмана занимается производством зерна, производством и продажей мясопродуктов, торговлей ГСМ.

Экс-депутат Гольдман был объявлен в федеральный розыск 24 ноября после возбуждения уголовного дела о мошенничестве после обращений сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в состав "Голдман групп"). Суды в Красноярском крае арестовали имущество холдинга "Голдман групп" на общую сумму 830 млн рублей.