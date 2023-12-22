Бывшего первого вице-премьера Украины Ярему объявили в розыск по уголовной статье

В базе МВД России не указано, по какой именно статье ведут розыск

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему, которому заочно предъявлено обвинение за преступные решения о начале так называемой Антитеррористической операции на Донбассе, следует из данных базы министерства.

"Ярема Виталий Григорьевич разыскивается по статье УК", - сказано в базе розыска. По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано.

Ранее в пятницу СК предъявил заочно обвинения бывшим членам СНБО Украины - министру юстиции Павлу Петренко, первому вице-премьер-министру Виталию Яреме, принимавшим преступные решения о начале антитеррористической операции в ДНР и ЛНР.

Ярема занимал должность первого вице-премьер-министр Украины с 27 февраля по 19 июня 2014 года. С 19 июня 2014 года по 10 февраля 2015 года был генпрокурором Украины.