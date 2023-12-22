В Воронеже в ДТП с автобусом и двумя машинами пострадали три человека

СК проводит проверку

ТАСС, 22 декабря. ДТП с участием автобуса и двух автомобилей произошло в Воронеже, в результате пострадали три человека. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователи СК проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что авария произошла в Левобережном районе Воронежа, пострадали два пассажира автобуса и водитель одного из транспортных средств. "Пострадавшие с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, в рамках проверки будут опрошены водители транспортных средств, пассажиры автобуса и очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, также будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке.