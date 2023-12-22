Суд 19 января планирует начать прения сторон по делу Треповой

Ее обвиняют в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге объявил перерыв до 15 января в рассмотрении дела Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военный журналист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), передает корреспондент ТАСС.

"Ввиду невозможности продолжения разбирательства в отсутствие свидетелей и экспертов отложить производство по уголовному делу до 15 января", - сказал судья.

С 15 по 18 января включительно суд планирует исследовать доказательства стороны защиты, а 19 января - начать прения сторон. По ходатайству защитника Треповой Даниила Бермана в суд вызваны руководитель следственной группы и следователь, а также четыре специалиста, проводившие комплексную психолого-психиатрическую экспертизу личности подсудимой. Кроме того, повторно должны допросить близкую подругу Треповой Милану Хаванову.

На заседании 22 декабря выступили двое свидетелей защиты - дедушка Треповой Николай Степанов и знакомая семьи подсудимой Светлана Ищук - дали общую положительную характеристику Треповой и рассказали, что были удивлены новостью о ее задержании в качестве подозреваемой после взрыва в кафе. В день теракта Трепова была в гостях у деда на их традиционном семейном празднике - Дне геолога, вела себя открыто и непринужденно. Адвокат Елена Конева, представляющая интересы подсудимого Дмитрия Касинцева, зачитала письменные показания нескольких свидетелей - его родителей, а также Анастасии Останиной - общей знакомой Касинцева и Дмитрия Рылова (мужа Дарьи Треповой). Они также охарактеризовали подсудимого положительно.

Второй Западный окружной военный суд с 15 ноября рассматривает уголовное дело Треповой и Касинцева на выездном заседании в Санкт-Петербурге. По версии следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве военкор погиб, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Касинцева считают причастным к укрывательству Треповой в своей квартире после теракта.