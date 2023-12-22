Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при стрельбе в Праге

Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 14 человек, еще 25 граждан получили ранения

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Россияне не пострадали при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин.

"Согласно информации, полученной посольством от чешских властей, граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбе в Праге нет", - сказал он.

Посольство РФ в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выразило соболезнования родным и близким жертв трагедии. "Скорбим по поводу страшной трагедии, произошедшей вчера в центре Праги, в здании Философского факультета Карлова университета. Ужасному нападению, повлекшему смерть и страдания невинных людей, нет и не может быть никаких оправданий. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего восстановления раненым", - говорится в сообщении.

Среди погибших при стрельбе в Праге нет иностранцев, сообщил журналистам первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали в четверг 14 человек, ранения получили 25 граждан. Ее устроил 24-летний студент Давид Козак, который после начала полицейской операции по его обезвреживанию покончил с собой.

Между тем деканат философского факультета проинформировал в сети Х (ранее Twitter), что учебное заведение будет закрыто до 2 января 2024 года. "В связи со вчерашней трагедией нерабочие дни объявлены деканом до 2 января. Вход в главное здание на площади Яна Палаха до сих пор невозможен, полиция все еще проводит расследование", - говорится в сообщении.