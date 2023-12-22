Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Сургуте из-за ухудшения здоровья пассажира

Пострадавшего передали медикам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Летевший из Екатеринбурга в Благовещенск самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" экстренно сел в Сургуте из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Он [пассажир] не умер", - сказала собеседница агентства, подтвердив факт экстренной посадки самолета в Сургуте. Она уточнила, что пассажира передали медикам.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что на борту рейса, летевшего из Екатеринбурга в Благовещенск, умер пассажир. Самолет экстренно сел в Сургуте.