В тюменский лагерь "Олимпийская ребячка" приостановили заезды после ЧП в поезде

На территории лагеря проходит проверка регионального Управления Роспотребнадзора и Следственного управления Следственного комитета РФ

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Заезды в тюменский лагерь "Олимпийская ребячка" приостановлены после инцидента с группой детей из ЛНР в поезде Тюмень - Адлер. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"В "Олимпийской ребячке" заезды временно приостановлены", - цитируют в информационном центре начальника управления по вопросам семьи и детства Департамента социального развития Тюменской области Ингу Тигееву с уточнением, что несмотря на это, все программы детского и семейного отдыха будут реализованы в полном объеме.

Ранее директор Департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин сообщил, что умершая в поезде Тюмень - Адлер девочка не обращалась к врачу в лагере.

На территории лагеря проходит проверка регионального Управления Роспотребнадзора и Следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области. Роспотребнадзор взял пробы у всех сотрудников, ожидаются результаты анализов.