На Западном берегу палестинцы наехали на автомобиле на израильскую сотрудницу полиции

Женщина получила легкие травмы, всех находившихся в автомобиле задержали, передает Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Несколько палестинцев наехали на автомобиле на сотрудницу израильской Службы пограничной полиции на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, сотрудники пограничной полиции остановили подозрительный автомобиль в районе населенного пункта Бартаа, расположенного на границе между израильской территорией и Западным берегом. Водитель машины попытался напасть на сотрудников сил безопасности. В это время другой человек, находившийся в автомобиле, отпустил ручной тормоз и направил транспортное средство в сторону израильской полицейской. Женщина получила легкие травмы. Все находившиеся в автомобиле задержаны, один из них был ранен в ногу.

Служба пограничной полиции расценивает произошедшее как преднамеренное нападение.