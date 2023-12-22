В Саратове задержали подозреваемого в поджоге двери музея СВО

В отношении злоумышленника возбудили дело о теракте, ему грозит до 20 лет лишения свободы

САРАТОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в совершении террористического акта в центре Саратова, сообщили в ГУ МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение от очевидца о возгорании входной двери здания на улице Московской. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий доставили в отдел полиции по подозрению в совершении данного правонарушения 21-летнего жителя Самарской области. <...> Следственным управлением УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По этой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Молодой человек пояснил полицейским, что на днях ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит. Далее ему позвонил "сотрудник Центробанка" и посоветовал взять кредит. По его указке молодой человек оформил заем на 190 тыс. рублей и перевел на банковский счет, который ему продиктовали. "Впоследствии неизвестный сообщил ему, что для возврата денежных средств нужно проследовать в Саратов и поджечь объект, расположенный на улице Московской. Мужчина приобрел на заправке канистру и бензин, после чего совершил поджог входной двери указанного помещения", - добавили в полиции.

Музей истории СВО в центре Саратова открылся в июле 2023 года. Музей является филиалом исторического парка "Россия - моя история", в нем представлены также предметы, привезенные волонтерами общественных организаций региона с территории Донбасса, материалы из семейных архивов бойцов, военные трофеи.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на Московской улице в Саратове подожгли дверь Музея истории специальной военной операции