В Петербурге 290 человек получили травмы из-за непогоды

Госпитализация потребовалась 29 пострадавшим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Пострадавшие из-за непогоды в Петербурге 290 человек поступили за неделю в приемное отделение НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Из них 29 человек госпитализировали, сообщил руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Игорь Беленький на пресс-конференции.

"Хочу представить данные за неделю. Мы посчитали, что в приемное отделение института скорой помощи было доставлено 290 пострадавших, которые получили травму вследствие погодных условий. Кажется, что это большое количество. Но, если посмотреть на то, сколько из этого количества больных было госпитализировано, то есть, сколько пострадавших получили серьезную травму, которая нуждалась в нашем специализированном лечении, то мы госпитализировали только 29 больных", - сказал он.

Беленький подчеркнул, что такой процент госпитализаций означает, что все остальные либо вообще не нуждались в помощи, либо нуждались в помощи небольшого объема, которая могла быть оказана на амбулаторном этапе. Специалист также уточнил, что стационар принимает пациентов не только из ближайших к нему, но и отдаленных районов города, а также из Ленобласти, в случае необходимости. Поэтому при увеличении числа пострадавших в больнице могут выделить дополнительные места.

"Мы практически не изменили алгоритмы нашей работы, не отменяли плановую госпитализацию. Но при увеличении количества пострадавших мы готовы каким-то образом реструктуризировать работу института, ограничить плановую госпитализацию, перепрофилировать часть коек и часть отделений, которые не зависят от сезонного изменения количества больных, перепрофилировать и открыть там травматологические койки. Кроме того, часть операционных, которая может быть освобождена, также предоставить для травматологов, чтобы мы успевали всех вовремя и качественно лечить", - сказал он.

НИИ скорой помощи имени Джанелидзе является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Кроме того, институт выступает головным медучреждением комитета по здравоохранению Петербурга, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, в чрезвычайных ситуациях и при техногенных катастрофах. 24 декабря 2022 года в институте открылся новый стационар-трансформер на 350 мест.