В Петербурге задержали подозреваемую в краже картины абстракциониста Михнова-Войтенко

Стоимость полотна оценивается в 3 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже картины российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко стоимостью 3 млн рублей в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Похищенное изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законной владелице", - сказала она.

Волк рассказала, что произведение Михнова-Войтенко досталось по наследству жительнице Санкт-Петербурга. О том, что пожилая женщина хранит его у себя дома, стало известно злоумышленнице. "Предварительно установлено, что она убедила пожилую женщину временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке. Для связи оставила только свой номер телефона, который оказался отключен. Фигурантка присвоила картину стоимостью около 3 млн рублей и пыталась ее продать", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Причастность задержанной к другим преступлениям устанавливается.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что картина Михнова-Войтенко пропала еще летом.

Евгений Михнов-Войтенко - художник, представитель неофициального искусства. В конце 1950-х годов он придумал свои "тюбики" - технику создания абстрактной геометрии чистой краской, выдавленной прямо из тюбика, без кистей. Художник на протяжении всей жизни экспериментировал с современными материалами, его работы находятся в ведущих собраниях России и мира.