Прокуратура заявила о причастности госорганов Украины к теракту в Армавире

По делу ранее арестовали уроженца Мелитополя

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Теракт в отношении выпускников военного авиационного училища в Армавире Краснодарского края был совершен организованной группой, в состав которой входили пока неустановленные лица из числа сотрудников государственных органов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее по делу был арестован уроженец Мелитополя, обвиняемый в совершении теракта.

"Установлено, что Семенов Е. И., действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата "Кордиамин" в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт. В дальнейшем он при помощи шприца ввел в приобретенные продукты указанный препарат и 20 октября посредством курьера доставил все это в ресторан "Царская охота" для употребления в пищу выпускниками Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков и их отравления", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что обвиняемый признает вину частично, отрицая совершение им действий по введению в торт каких-либо веществ. Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить по уголовному делу необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя по статье о совершении террористического акта (п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Его причастность была установлена сотрудниками краевого управления ФСБ РФ. По предварительным данным следствия, с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков он организовал доставку алкогольных товаров и кондитерского изделия, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах, для употребления в пищу. Известно, что мужчина проживал на территории России с 2015 года.