Фигурант дела об убийстве чиновника в Краснодаре дал показания о причастности СБУ

Сергей Денисенко сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений как во время, так и после преступления

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Сергей Денисенко, который проходит подозреваемым по делу об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, дал показания о том, что убийство организовано сотрудниками СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского, отвечая на вопрос ТАСС.

"Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений как во время, так и после преступления, а также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания по реализации задуманного преступления", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. Срок следствия продлен до февраля, завершить расследование планируется в первом квартале 2024 года.

По данным управления СК РФ по Краснодарскому краю, утром 10 июля в Краснодаре рядом с улицей Береговой было обнаружено тело 42-летнего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). По предварительным данным, Денисенко произвел не менее семи выстрелов из пистолета в Ржицкого. Денисенко был задержан в Туапсе на съемной квартире. По решению суда на время предварительного следствия он был взят под арест.