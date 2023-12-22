Во Владимирской области арестовали супругов, подозреваемых в изготовлении наркотиков

Общая масса изъятого вещества составила более 154 кг

ТАСС, 22 декабря. Супружескую пару, которую подозревают в изготовлении более 150 кг синтетических наркотиков в дачном доме, арестовали во Владимирской области. Об этом сообщили в Telegram-канале "МВД-медиа".

"Сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из Владимирской области по подозрению в организации нарколаборатории задержали двоих иностранных граждан. Супруги, прибывшие на территорию Российской Федерации из сопредельного государства, проживали в одном из садовых товариществ Александровского района. Там же они изготавливали наркотики", - приводятся в Telegram-канале слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Отмечается, что в ходе осмотра дачного дома было обнаружено пять пластиковых контейнеров объемом 20 л каждый с кристаллическим веществом светлого цвета, а также несколько десятков канистр и бутылок с различными жидкостями. "Согласно заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Владимирской области, в изъятых емкостях находилось синтетическое наркотическое средство - смесь, содержащая в своем составе альфа-PVP, общей массой более 154 кг, а также 440 кг прекурсоров", - сообщила Волк.

Также, по ее словам, в тайнике неподалеку от участка полицейские изъяли еще почти 13 кг аналогичного вещества. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных производстве и сбыте наркотических средств. "В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается", - отметила Волк.