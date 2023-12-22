В Праге задержали угрожавшего устроить новую массовую стрельбу

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил, что полиция получит дополнительные компетенции для изъятия легально находящегося у граждан оружия

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала человека, угрожавшего устроить новую массовую стрельбу в Праге. Об этом сообщил на пресс-конференции глава пражской полиции Петр Матейчек.

Задержание злоумышленника было проведено в пятницу. Он, по словам Матейчека, позвонил в компетентные органы и угрожал повторить акт насилия, каким стала стрельба на философском факультете Карлова университета. "Мы установили, кто угрожал и провели его задержание", - отметил глава пражской полиции.

Матейчек проинформировал, что устроивший в четверг стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге покончил с собой во время полицейской операции по его задержанию. "Он палил не только в здании факультета, но и, забравшись на крышу здания, по прохожим, среди которых были ранены три человека", - сказал глава столичной полиции.

Полиция установила личности всех 14 жертв. При стрельбе погибли в общей сложности 15 человек, среди которых совершивший самоубийство преступник.

Матейчек проинформировал, что полиция осуществляет мониторинг социальных сетей на предмет одобрения действий преступника, те, кто выступит с таковыми, будут привлечены к ответственности.

Между тем первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, выступая по Чешскому телевидению, сообщил, что полиция получит дополнительные компетенции для изъятия легально находящегося у граждан оружия. Соответствующий законопроект, по его словам, уже поступил для обсуждения и последующего утверждения в парламент Чехии.