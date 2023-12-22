На Кубани за год выявили 17 преступлений, совершенных по заданию спецслужб Украины

Были возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и диверсии

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Краснодарском крае за 2023 год установили 17 фактов совершения в регионе преступлений по заданию спецслужб Украины, были возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского, отвечая на вопрос ТАСС.

"Всего в 2023 году установлено 17 фактов совершения преступлений на территории края по заданию спецслужб Украины, возбуждены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 281 УК РФ (диверсия)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в большинстве случаев преступления были связаны с поджогами релейных шкафов на железной дороге.

"На сегодняшний день работа поставлена, работа отлажена, работа идет. Все должны быть начеку. Вы видите, что идет угроза со стороны СБУ об усилении работы диверсионных групп на территории Российской Федерации", - заявил в ходе пресс-конференции Табельский.