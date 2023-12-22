В Петербурге задержан помилованный за участие в СВО, пытавшийся организовать убийство

Следствие намерено просить суд о заключении фигуранта под стражу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала в Петербурге бывшего бойца ЧВК, который, по данным следствия, запланировал заказное убийство своего знакомого. Ранее мужчина был осужден за другое подобное преступление, а также организацию убийства семьи своего партнера по бизнесу в 2005 году. Фигуранту уже предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 67-летнему Александру Тютину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму)", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года суд приговорил Тютина к 23 годам лишения свободы за организацию убийства в 2005 году своего бывшего компаньона по бизнесу, его жены и двух их несовершеннолетних детей, а также за приготовление к убийству по найму в 2018 году племянницы его бывшей жены. Как говорится в материалах уголовного дела, с июля 2022 года по январь 2023 года Тютин участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании, в связи с чем был помилован. По возвращении в Петербург он задумал убийство по найму знакомого в Турции, которого заподозрил в любовной связи со своей женой.

Не позднее 20 декабря обвиняемый предложил роль исполнителя преступления другому своему знакомому. Он сообщил ему необходимую информацию о потерпевшем, пообещав денежное вознаграждение. Однако тот отказался и сообщил о готовящемся убийстве в полицию. Вечером 21 декабря Тютина задержали в одном из петербургских кинотеатров. Следствие намерено просить суд о заключении фигуранта под стражу.