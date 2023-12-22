Призывавшую мобилизованных дезертировать жительницу Уфы осудили на пять лет колонии

Суд также запретил ей заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов

УФА, 22 декабря. /ТАСС/. Жительница Уфы Рамиля Галим (Саитова до 14 октября 2022 года - прим. ТАСС), призывавшая мобилизованных участников СВО дезертировать с оружием, признана виновной в публичных призывах против безопасности государства. Решением суда она осуждена на пять лет колонии, сообщила пресс-служба Кировского районного суда Уфы.

Ранее в суде сообщали, что 11 ноября 2022 года Рамиля Галим, несогласная с проведением СВО и испытывающая враждебно-негативное отношение к органам власти, разместила в YouTube видеообращение к мобилизованным на военную службу в ВС РФ гражданам с призывом совершить дезертирство с оружием.

"Суд в составе трех судей пришел к выводу о виновности подсудимой Галим (Саитовой) Р. Х. в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ (п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием интернета на срок четыре года", - сказано в сообщении.

В ноябре 2021 года Саитова была осуждена на три года колонии-поселения за размещение видеозаписи в YouTube, в которой сообщила о проведении "йыйына" (собрание, сход в переводе с башкирского) в декабре, на котором будет обсуждаться вопрос сноса всех крестов на Урале. Как отмечали в суде, она после отбытия наказания за "совершение преступления экстремистской направленности на путь исправления не встала, от своих идеологических позиций не отказалась".