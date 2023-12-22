В Голландии в контейнере с эквадорскими бананами для Украины нашли больше тонны кокаина

Стоимость двух партий оценивается в €127,5 млн

ГААГА, 22 декабря. /ТАСС/. Голландские таможенники изъяли на этой неделе две партии кокаина общим весом 1,7 тонны. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Нидерландов.

Их общая стоимость оценивается в €127,5 млн.

Одна партия была обнаружена в контейнере с бананами из Эквадора. Ее вес составлял 1 197 кг. Конечным пунктом назначения груза значилась Украина. При этом в прокуратуре считают, что ни получатель из Украины, ни компания, которая должна была хранить бананы в Нидерландах, не имеют никакого отношения к наркоторговле.

Еще одна партия весом 500 кг была обнаружена в контейнере с джемом и мармеладом из Колумбии. Конечным получателем являлась компания в Нидерландах, которая, полагают в прокуратуре, также не имеет никакого отношения к транспортировке незаконного груза.

В обоих случаях наркотики были уничтожены. Прокуратура Нидерландов проводит расследование.