Улицы Гамбурга подтопило из-за циклона

По данным агентства DPA, уровень реки Эльба поднялся на 3 м

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Север Германии оказался во власти циклона, принесшего сильный ветер и проливные дожди. Как пишет агентство DPA, уровень реки Эльба в районе Гамбурга поднялся на 3 м, в результате оказалась подтоплена портовая часть города.

Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, под водой оказались улицы района Хафен-сити, вышли из берегов каналы рядом с гамбургскими складами, находящимися под охраной ЮНЕСКО, подтоплена набережная и рыбный рынок. Полиция призывает жителей города избегать поездок в эти районы.

Сейчас уровень воды постепенно падает. Какой-либо серьезной угрозы для городской инфраструктуры нет.