В Москве грузовик насмерть сбил мужчину во время замены колеса у стоящей на МСД машины

Другие участники дорожной аварии не пострадали

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Водителя автомобиля Toyota Camry насмерть сбил грузовик во время замены колеса на московской скоростной магистрали (МСД) в районе Вешняковского проезда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry остановился в крайней правой полосе МСД в районе Вешняковского проезда, и вышел на дорогу, чтобы заменить колесо. В этот момент на стоящую иномарку наехал водитель "Газели", в которую в это же время въехала LADA Largus. "В результате ДТП водитель Toyota от полученных травм скончался. Другие участники дорожной аварии не пострадали", - сообщили в Госавтоиспекции.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.