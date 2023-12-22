Под Псковом в ДТП с грузовиком погибли три человека

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа

ПСКОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли на трассе в Пустошкинском районе Псковской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"На 445-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель в деревне Ночлегово Пустошкинского района произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и большегруз. Установлено, что водитель и две пассажирки легкового авто погибли на месте", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.