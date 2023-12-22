В ЕАО возбудили уголовное дело после хлопка газа в жилом доме

В результате происшествия выбило окна и двери, на несущих и капитальных стенах появились трещины

ТАСС, 22 декабря. Следователи в Еврейской автономной области (ЕАО) возбудили уголовное дело после хлопка газовоздушной смеси, который произошел в трехэтажном доме села Аур. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

"Биробиджанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, 22 декабря в квартире трехэтажного жилого дома села Аур произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия выбило окна и двери, несущие и капитальные стены в трещинах, дом от газа отключен. Хозяйка квартиры, где произошел хлопок, получила легкий вред здоровью, на месте происшествия ей была помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, представители газовой службы, назначены экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.