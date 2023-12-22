В Краснояружском районе Белгородской области восстановили энергоснабжение после обстрела

Без света ранее остались более 3,5 тыс. домохозяйств

БЕЛГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили энергоснабжение абонентов в Краснояружском районе Белгородской области, нарушенное в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее он сообщал, что в районе без электроэнергии остались более 3,5 тыс. домохозяйств.

"Электроснабжение в Краснояружском районе полностью восстановлено", - написал он.

В Краснояружском районе 21 декабря под обстрел попала окраина села Репяховка, было установлено пять прилетов. Повреждение получил инфраструктурный объект, в результате чего в населенных пунктах Вязовое, Графовка, Колотиловка и Репяховка нарушилось энергоснабжение.