В Бурятии при столкновении автомобиля и микроавтобуса пострадали пять человек

По данным региональной прокуратуры, водитель легковушки при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом

УЛАН-УДЭ, 22 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло в Мухоршибирском районе Бурятии, пострадали пять человек. Об этом сообщили в МВД по республике.

"По предварительным данным, сегодня около 17:30 (12:30 мск) вблизи села Харашибирь произошло столкновение двух транспортных средств - Toyota Cresta и Toyota Hiace. В результате ДТП травмы получили пять человек", говорится в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, водитель Toyota Cresta, двигаясь в сторону Забайкальского края, при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace. По факту аварии начата проверка.