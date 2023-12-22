В Подмосковье к 19 годам колонии приговорен лидер банды, занимавшейся убийствами по найму

В декабре 2009 года в Балашихе они по заказу расстреляли мужчину, за что получили 600 тыс. рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд приговорил к 19 годам лишения свободы Владимира Калашникова за организацию вооруженной банды, которая в 2009-2010 годах занималась заказными убийствами и поджогами автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

"Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Калашникова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества). <…> Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении.

Установлено, что Калашников в ноябре 2009 года создал банду из четырех человек для нападений на людей, повреждения принадлежащего им имущества, а также убийств по найму. Участники банды с ноября 2009 года по май 2010 года совершили приготовление к убийству двух человек. В декабре 2009 года в Балашихе они по заказу расстреляли мужчину, за что получили 600 тыс. рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, заказчиком убийства в Балашихе стал криминальный авторитет по прозвищу Ясный. От него в декабре того же года Калашников получил еще один заказ на убийство. За совершение убийства заказчик пообещал преступникам 900 тыс. рублей. 18 мая 2010 года в день планируемого совершения преступления члены банды были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в поселке Заря.

Соучастники Калашникова уже приговорены к наказаниям в виде лишения свободы на длительные сроки. В отношении заказчика убийств уголовное дело находится на завершающей стадии расследования и в ближайшее время планируется к направлению в суд.